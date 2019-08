«Ha sparato alla donna e poi si è suicidato»

Due corpi in un appartamento, l'operazione è ancora in corso

ZURIGO - Le autorità zurighesi hanno fatto chiarezza e fornito nuove indicazioni sulla grossa operazione di polizia scattata questa mattina nel quartiere di Albisrieden.

La procura precisa che dietro alla morte dei due anziani dovrebbe esserci un omicidio-suicidio. Secondo le prime indagini condotte sul luogo del ritrovamento dei due corpi, «l'uomo avrebbe dapprima sparato alla donna e poi avrebbe rivolto la pistola contro sé stesso». Per entrambi non c'è stato nulla da fare. E i sanitari - giunti sul posto insieme agli agenti della municipale poco dopo le 9.00 - non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I due cadaveri sono ora stati presi in consegna dall'Istituto di medicina legale di Zurigo.

Un residente aveva raccontato a 20 Minuten che questa mattina quattro auto della polizia e tre ambulanze erano arrivate sul posto a sirene spiegate. «Sembrava qualcosa di grosso e di brutto». Un altro abitante del quartiere aveva addirittura parlato di sei pattuglie di agenti e aveva aggiunto: «Mi è sembrato anche di aver sentito uno sparo alle 9.00 in punto».

Le ulteriori indagini saranno condotte dal Ministero pubblico che si occupa di crimini violenti e dalla polizia cantonale zurighese.

