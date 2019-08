Due corpi in un appartamento, l'operazione è ancora in corso

ZURIGO - Passano le ore, ma non si sa molto sull'operazione di polizia scattata questa mattina nel quartiere zurighese di Albisrieden. La polizia della città di Zurigo si limita tuttora a confermare che due persone sono state trovate morte in un'un appartamento e a sottolineare come non ci sia alcun pericolo per la popolazione. Non è nemmeno ancora chiaro se si tratti o meno di un caso di omicidio.

Un residente locale ha raccontato a 20 Minuten che questa mattina quattro auto della polizia e tre ambulanze sono arrivate sul posto a sirene spiegate. «Sembrava qualcosa di grosso e di brutto». Un altro abitante del quartiere parla addirittura di sei pattuglie di agenti e aggiunge: «Mi è sembrato anche di aver sentito uno sparo alle 9 in punto».

Una donna che vive nella palazzina in cui sono stati trovati i due corpi riferisce dal canto suo che la polizia ha intimato a tutti quanti di non lasciare i propri appartamenti. E che gli agenti - armati - hanno fatto irruzione nello stabile.