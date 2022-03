«Barry aiuta» è ora certificato

MARTIGNY - San Bernardo che passione. Belli, ma anche terapeutici. Già, perché l'addestramento dei team di cani sociali della Fondazione Barry di Martigny è stato recentemente accreditato dalla Società internazionale per la terapia supportata dagli animali (ISAAT). Lo comunica oggi la Fondazione stessa, specificando di essere l'unica in Svizzera a offrire un corso che soddisfa i criteri di qualità dell'ISAAT.

Ogni anno la Fondazione Barry esegue circa 450 interventi con cani in ambito sociale in tutta la Svizzera. Gli interventi comprendono un’ampia gamma di attività, quali le visite a case di cura e di riposo, il sostegno di bambini e ragazzi nei più diversi processi di apprendimento, l’ergoterapia, la fisioterapia e la socioterapia supportate dagli animali in ospedali e cliniche specializzate, fino al coaching di persone in situazioni di vita difficili. Da diversi anni, oltre all’allevamento dei San Bernardo, anche il programma «Barry aiuta» è diventato uno dei compiti principali della Fondation Barry, si legge nel comunicato odierno.

Per «Barry aiuta» lavorano 18 team di cani sociali, ciascuno costituito da un San Bernardo e da un conduttore. I San Bernardo e i relativi conduttori, che sono impiegati in questo tipo di interventi, devono essere specificatamente addestrati a rapportarsi con le persone e a gestire le loro sfide personali. Per questo motivo la Fondazione ha sviluppato un proprio addestramento speciale.

Fondazione Barry