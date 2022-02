«Finanziamo le pensioni con gli utili della Bns»

BERNA - I delegati dell'Unione sindacale svizzera (USS) discuteranno oggi del lancio dell'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per un'AVS forte". Questo denaro appartiene al popolo, sostengono i sindacati.

A causa dei profitti straordinariamente alti e dei tassi d'interesse negativi, il potenziale di distribuzione della Banca Nazionale Svizzera (BNS) è aumentato notevolmente, scrive l'USS in un comunicato prima dell'assemblea, che si terrà nel pomeriggio a Berna. È importante che una parte di questi utili affluisca all'AVS.

L'USS ha optato per un testo che garantisce l'indipendenza della politica monetaria della BNS. L'iniziativa chiede semplicemente un adeguamento della distribuzione degli utili: non mira a una riorganizzazione e non limita la BNS nei suoi investimenti. La distribuzione degli utili all'AVS avverrebbe solo se le riserve della BNS sono particolarmente elevate, precisa la nota.

Dopo che il Consiglio degli Stati ha bocciato l'idea di finanziare l'AVS con gli utili della BNS, approvata invece in Consiglio nazionale, l'unica via rimasta è un'iniziativa popolare per una modifica costituzionale.