L'agenzia kosovara imbroglia i connazionali nel periodo natalizio

ZURIGO - La maggior parte degli svizzeri trascorre il Natale con la propria famiglia. Così anche la comunità balcanica: molti volano in Kosovo per trascorrere in famiglia le festività natalizie. Ovviamente, proprio durante il periodo natalizio, i prezzi dei biglietti aerei... prendono il volo. E c'è chi se ne approfitta.

Da giorni si stanno moltiplicando sui social gli avvertimenti riguardo la compagnia Prishtinajet, che offre voli economici per la capitale kosovara. Diversi lettori di 20 Minuten segnalano truffe e disservizi: «Non sappiamo se rivedremo mai più i nostri 700 franchi», racconta Enesa, 21 anni.

Nuovi voli a 1500 franchi - La ragazza lucernese aveva prenotato due voli per il Kosovo, con Prishtinajet, a dicembre: «I miei genitori erano felici di poter riabbracciare la loro famiglia». Dopo che il volo era già stato posticipato una volta, è stato cancellato del tutto alla vigilia di Natale, senza che Enesa fosse avvertita.

«In aeroporto si è generato il caos e la delusione era enorme», racconta la 21enne. La situazione è stata particolarmente stressante per il padre: «Non vedeva l'ora di ritrovare i parenti». Ecco perché hanno prenotato due nuovi voli per 1.500 franchi. E hanno chiesto un rimborso a Prishtinajet.

«Si sfrutta lo stress del Natale» - La 26enne F.M. solleva accuse contro la compagnia aerea: «Abbiamo perso oltre 400 franchi», sottolinea. Sua madre e sua sorella volevano festeggiare il Natale con i parenti in Kosovo. Quindi hanno contattato la compagnia che, inizialmente, si è mostrata disponibile e competente.

Dopo che la sorella ha trasferito il denaro su un conto a Lucerna, tutto ha iniziato ad andare storto: «Non ci hanno dato né un numero di volo, né un biglietto».

La sorella ha così dovuto riprenotare un altro volo, pagandolo a caro prezzo. La madre, invece, è rimasta in Svizzera: «Ma è ancora arrabbiata perché non ha potuto trascorrere il Natale con i parenti». La zurighese, ora, vuole mettere in guardia da questa compagnia: «Il periodo natalizio è stressante per molte persone. Queste persone ne approfittano».

Più casi - Përparim Avdili, vicepresidente dell'associazione Secondas Zurich, ha raccolto diversi storie analoghe: «Ultimamente si stanno moltiplicando le esperienze simili tra la comunità albanese. La maggior parte delle volte ne fanno le spese proprio coloro che dipendono da ogni franco e quindi cercano offerte economiche su queste piattaforme».

L'azienda si rammarica - Prishtinajet si difende dalle accuse e parla di «malintesi» che non avrebbero nulla a che fare con l'azienda stessa, ma con le agenzie partner che vendono i biglietti aerei. «Tutti i passeggeri hanno diritto a un volo alternativo o al rimborso dei loro soldi», assicurano.