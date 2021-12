Nelle località sciistiche i prezzi degli appartamenti sono esplosi

BERNA - Con la pandemia, c'è molta più voglia di possedere una casa di vacanza in montagna. E i prezzi sono letteralmente esplosi. Ora per un metro quadrato si paga, in media, il 13,8% in più rispetto al 2019. Lo rileva un'analisi della piattaforma immobiliare Realadvisor.

La causa è da ricercare - si legge in una nota - nelle restrizioni dovute alla pandemia. Essendo più difficili gli spostamenti internazionali, è aumentato l'interesse per una seconda casa dove trascorrere le vacanze.

Gli aumenti più importanti si registrano nei Grigioni, a Samnaun, Scuol, Motta Nalus e Parsenn. In queste località, il prezzo per un metro quadrato è cresciuto del 25% rispetto al periodo prepandemico. A Obersaxen si parla di un +24%.

Le destinazioni più costose restano invece Verbier (17'658 franchi al metro quadrato), St.Moritz (16'483 franchi) e Zermatt (15'259 franchi). Tuttavia non c'è stato un aumento sensibile. Verosimilmente per il fatto che si tratta di località in cui molte persone acquistano residenze primarie. E quindi la domanda è più bassa.

Ma quali sono invece le aree sciistiche in cui i prezzi sono più bassi? In fondo alla classifica troviamo Bettmeralp (4'129 franchi al metro quadrato), Fiesch (4'363 franchi), Alt St. Johann (4'522 franchi), Lauchernalp (4'936 franchi) e Disentis (4'993 franchi).