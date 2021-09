Un ristoratore può obbligare un cameriere a presentare il certificato Covid? Sì, per il Consiglio federale

BERNA - I ristoratori possono obbligare i propri dipendenti a presentare un certificato Covid. La misura deve tuttavia essere necessaria per proteggere gli altri camerieri o i clienti, ha indicato oggi il Consiglio federale in una risposta scritta a diversi quesiti posti durante l'Ora delle domande al Nazionale.

Da una settimana ristoranti, musei e centri fitness non sono più accessibili per coloro che non sono muniti di un pass sanitario. Normalmente i dipendenti di questi locali devono indossare una mascherina. A talune condizioni, possono tuttavia essere obbligati a presentare anche il certificato Covid. Tale misura deve essere proporzionata e valutata caso per caso a seconda dell'ambito di attività, ha spiegato il Governo.

Se i dipendenti sono tenuti a presentare un pass sanitario, il datore di lavoro deve assumere i costi per i test del personale non vaccinato o non guarito o effettuare test ripetuti.