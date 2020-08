Boom di biciclette sui treni svizzeri

BERNA - Sono in molti coloro che quest'anno hanno scelto di passare le vacanze in Svizzera, anche in sella a una bicicletta. Lo sanno bene le FFS, che in questi mesi estivi sono confrontati con un vero e proprio boom di due ruote sui loro treni.

Tanto che di recente alla stazione di Berna i viaggiatori con bicicletta sono stati invitati a scendere da un treno diretto a Briga, in Vallese. L'episodio, che risale allo scorso 13 agosto, è riferito dall'odierna edizione de Le Matin Dimanche. Tra i passeggeri in questione c'era il consigliere nazionale Thomas Egger: «Questa è la dimostrazione che sui treni FFS non c'è sufficiente posto per le biciclette».

E in effetti l'impresa di trasporto sta attualmente facendo i conti con un notevole aumento di mezzi a due ruote. Le FFS parlano di «un'estate fuori norma», in cui vengono trasportate fino a quindicimila biciclette al giorno. Soltanto lo scorso luglio, sono state vendute 80'000 carte giornaliere per biciclette, con un incremento del 40% rispetto allo stesso mese del 2019.

«Ci troviamo in una situazione eccezionale, alla quale ci stiamo ancora abituando» afferma Ottavia Masserini, portavoce FFS, interpellata dal domenicale romando. Tuttavia, un primo aumento della domanda era già stato rilevato verso la fine della scorsa primavera.

E l'ex regia federale ha comunque adottato alcune misure, quali l'aumento della capacità per il trasporto di biciclette durante i weekend sulle linee Berna-Briga e Zurigo-Coira. La prenotazione per la due ruote è inoltre obbligatoria sui treni da e per il Ticino. Attualmente le FFS sono in cerca di una soluzione a lungo termine.