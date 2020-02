Una birra? «La ricevete anche senza rapinare una banca»

COIRA - «Non è necessario rapinare una banca per bersi una birra da noi». È questa la scritta comparsa oggi su un cartello situato davanti all'ingresso del bar “Ela Coffee & Cocktail”, dove ieri è stato fermato un rapinatore. L'uomo, lo ricordiamo, aveva messo a segno un colpo nella centralissima filiale della Banca Cantonale e venti minuti dopo era finito in manette mentre consumava una birra.

La scritta spuntata all'esterno del locale sta suscitando molte reazioni positive, come assicura la gerente Ela, contattata da 20 Minuten. «Diverse persone entrano sorridendo, e in molti mi chiedono come mi sento dopo i fatti di ieri».

C'è anche chi le offre dei soldi per saldare la birra ordinata dal rapinatore. Infatti, quando l'uomo è finito in manette, la consumazione non era ancora stata pagata. «Nel momento in cui è stato portato via, sono cadute per terra diverse banconote, ma la polizia le ha raccolte tutte». La gerente non ha comunque accettato soldi da nessuno.

Foto lettore 20 Minuten