Turista svizzera scomparsa e ritrovata «in stato confusionale»

AGRIGENTO - È per ora un mistero quanto accaduto a una ventenne turista svizzera in vacanza ad Agrigento. La ragazza - riferiscono i media siciliani - si trovava in vacanza (da sola) nella città dei Templi quando, ad un certo punto, avrebbe mandato un messaggio a un'amica che si trova nel nostro Paese. Un vocale con il quale chiedeva aiuto.

Allertata, la Polizia di Stato aveva immediatamente chiesto la collaborazione della popolazione e aveva diramato la fotografia della ragazza.

Nel primo pomeriggio, la giovane è stata finalmente ritrovata nei pressi della Scala dei Turchi «in stato confusionale e impaurita all’arrivo dei militari», scrive il Giornale di Agrigento.

Dopo le prime cure la turista risponderà alle domande dei Carabinieri per cercare di far luce su quanto effettivamente successo. Si starebbe seguendo una pista legata a presunte violenze a sfondo sessuale. Una tesi questa, seppur ancora in fase embrionale, che non è da escludere.