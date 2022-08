La caccia... riprende: «Era necessario ricaricare le batterie»

I riflettori saranno tutti puntati sul leader della generale Fabio Quartararo il quale - dopo l'errore di Assen - dovrà scontare un "long lap penalty" in gara, poiché è stato ritenuto colpevole del contatto con Aleix Espargaro. Proprio quest'ultimo - secondo in classifica con 21 lunghezze di ritardo dal francese - cercherà di approfittare al massimo della situazione per rosicchiare più punti possibili.