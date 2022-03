«Rossi? Sono fortunato di fare parte della sua squadra, è sempre stato il mio idolo»

LOSAIL - L'esordio in MotoGP è sempre più vicino per Marco Bezzecchi, visto che oggi è in programma il primo appuntamento stagionale della classe regina in Qatar.

Il 23enne italiano è il pilota della nuova scuderia Mooney VR46 Racing Team, di proprietà di Valentino Rossi. «È davvero speciale per me, perché Valentino è sempre stato il mio idolo, il mio pilota preferito e la mia ispirazione», sono state le parole di Bezzecchi riportate da "Motorsport.com". «Sono molto orgoglioso, ma anche molto fortunato di poter fare parte di questa squadra. Ieri ci siamo scritti un po' di messaggi e anche Valentino è molto felice. Losail? Sarà davvero emozionante e non sarà semplice soprattutto all'inizio. Fisicamente la MotoGP è più dura rispetto alla Moto2 e non ho ancora abbastanza esperienza con le gomme, con la gestione dell'elettronica e con la potenza del motore. Certe volte tendo quindi a guidare in maniera troppo aggressiva, ma penso che sia soltanto una questione di tempo(...)».