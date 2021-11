Rossi, adesso è finita... e Valencia si trasforma in festa

VALENCIA - Con l'ultima gara stagionale di MotoGP - sul circuito di Valencia - è calato il sipario sul Motomondiale 2021 e anche sulla carriera di Valentino Rossi.

Nella gara odierna il Dottore ha colto il decimo tempo e ha così chiuso un'era durata la bellezza di 26 stagioni. In tutto questo tempo il campione italiano ha conquistato ben nove titoli Mondiali: uno nella 125cc (1997), uno nella 250cc (1999), uno nella 500cc (2001) e sei in MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009). Le gare vinte sono in totale 115 e i podi 235 in 432 GP disputati.

Per la cronaca a vincere la corsa è stato l'italiano Francesco Bagnaia, il quale ha preceduto al traguardo le altre due Ducati dello spagnolo Jorge Martin e dell'australiano Jack Miller.

keystone-sda.ch (Kai Foersterling)