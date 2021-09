«Rossi? Rischiare troppo la pelle non ha più senso»

MISANO ADRIATICO - Questo fine settimana avrà luogo il GP di San Marino - 14esimo appuntamento stagionale - sul circuito dedicato a Marco Simoncelli.

Per l'occasione Carlo Pernat, manager della MotoGP, ha parlato di Valentino Rossi. «Ormai si trova già su una nuova dimensione, come capita a tutti i piloti quando annunciano l'addio», sono state le parole del dirigente riportate da "Mowmag.com". «Non credo che possa oggettivamente imporsi domenica, ma se dovesse succedere sarei il primo a essere felice. In moto si rischia la pelle e rischiarla troppo non ha più senso attualmente. Chiaramente le motivazioni non possono essere le stesse di un giovane pilota che ha ancora un grande futuro davanti a sé nella classe regina».

Oltre a questo il campione italiano starebbe inseguendo ancora un ultimo obiettivo. «Con tutta probabilità un risultato importante lo sta inseguendo per chiudere alla grande e con un guizzo, magari un podio, ma non so se sarà a Misano...».

Ricordiamo che lo storico pilota numero 46 occupa attualmente la 21esima posizione in classifica (28 punti). Guida Quartararo (214) davanti a Bagnaia (161).

keystone-sda.ch / STR (Jose Breton)