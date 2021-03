Finalmente Marquez: «Da tempo non mi divertivo così tanto»

BARCELLONA - Nella giornata di ieri l'otto volte campione del motomondiale Marc Marquez è tornato a girare in pista. In sella alla sua Honda RC213V-S, lo spagnolo ha effettuato qualche giro sul circuito del Montmelò a Barcellona.

Al termine della sessione El Cabroncito è apparso raggiante, tanto da pubblicare sulla sua pagina Twitter (in fondo al testo) quattro immagini che documentano altrettanti momenti della giornata. «Da tempo non mi divertivo così tanto», ha scritto Marquez, il cui rientro alle competizioni appare sempre più vicino.

Hacía tiempo que no disfrutaba tanto! ✊🏼

It has been a while since I enjoyed so much! #stepbystep pic.twitter.com/wIGxgH3Aw6