Marciello, continua la salita nel campionato GT Masters

In un clima invernale, Raffaele Marciello ha fatto tappa in Austria per il quinto appuntamento dell'Adac GT Masters presso il tracciato del Red Bull Ring. Nel saliscendi Austriaco, Raffaele ha preso parte alla competizione sempre con il Team HTP Winward a bordo della Mercedes AMG GT3 numero 48 coadiuvato dallo Svizzero Ellis. Giovedì i motori si sono accesi per una sessione di prove libere dove in condizioni di asciutto é emerso un set-up non ottimale (purtroppo come già verificatosi nelle gare precedenti con il medesimo Team che continua a faticare nell’equiparare le prestazioni degli altri Team) mentre, in condizioni di bagnato, il ticinese Marciello si é imposto in prima posizione sull'intero gruppo, apprezzando molto di più il comportamento della vettura. Venerdì, giornata di prove libere, si è sempre lavorato per migliorare la vettura anche se, essendo sempre in condizioni di bagnato, vi era poco margine rispetto a quanto si sarebbe potuto fare in condizioni di asciutto. Sabato mattina, nella prima sessione di qualificazione valida per la prima gara del weekend, Ellis é riuscito a piazzarsi in quinta posizione, prima vettura della casa Mercedes AMG dietro la concorrenza Lamborghini, BMW e Porsche.

Nella gara del pomeriggio, Ellis partito quinto é poi scivolato in settima posizione nelle fasi di partenza, ha mantenuto la posizione consegnando poi la vettura a Marciello a mezz'ora dal termine. Raffaele, rientrato in ottava posizione dopo il pit stop, é riuscito a risalire sino alla quinta piazza con dei bei sorpassi sulle Porsche e Lamborghini in fronte. Domenica mattina, in condizioni di asciutto ma artiche data la temperatura dell'aria di zero gradi, é andata in scena la seconda sessione di qualificazione con Marciello al volante: Raffaele si é posizionato in dodicesima posizione, ennesima riprova di un campionato che non vuole andare per il verso giusto, non rispecchiando il valore che il pilota Ticinese solitamente mostra con gli altri Team Mercedes AMG con cui corre, lottando sempre per la testa della corsa. Nel pomeriggio, in gara, Marciello con grande decisione é riuscito in partenza a portarsi dalla dodicesima piazza alla settima, effettuando sorpasso decisi. Con una bella staccata sull'Audi in fronte, Raffaele si é poi portato in sesta piazza prima di dover cedere la posizione alla velocissima BMW che é sopraggiunta alle spalle.

Consegnata la vettura dunque ad Ellis in settima posizione, lo svizzero dopo il pit stop ha chiuso la corsa in decima posizione a causa di una penalizzazione ricevuta per il non rispetto dei track limits. Il tempo di chiudere questa gara ed immediatamente Marciello sarà diretto in Belgio per un appuntamento importantissimo: la 24H di Spa-Francorchamps che si correrà dal 22 al 25 Ottobre, prima volta nella storia così tardi in calendario.