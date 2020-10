«Non vedo l'ora di lottare con Rossi»

Nella prossima stagione di MotoGP Franco Morbidelli e Valentino Rossi difenderanno i colori della Yamaha Petronas.

Il pilota italo-brasiliano - campione del mondo di Moto2 nel 2017 - si è espresso in merito al suo mentore... «Non vedo l'ora di battagliare con Rossi», ha dichiarato Morbidelli a "Motorsport.com". «Non sono impaziente di mostrargli quello che ho imparato, perché non ci penso. Penso solo a mettere le mie gomme davanti alle sue ed è questo che voglio fare. Anche per dimostrargli che ha fatto una buona scelta a credere in me quando ero un ragazzino che correva nella Superstock».

Attualmente Morbidelli è ancora in corsa per il titolo della classe regina, dal momento che occupa la quinta posizione nella classifica iridata con 77 punti, 31 lunghezze di ritardo dalla vetta occupata dal compagno di squadra Fabio Quartararo (108).

keystone-sda.ch (Alejandro Garcia)