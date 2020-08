Espargaró inarrivabile, sua la pole. Male Rossi

SPIELBERG - Dopo il movimentato GP della scorsa settimana, i bolidi del motomondiale sono tornati in pista per affrontare le qualifiche del GP di Stiria.

La pole position è andata a un inavvicinabile Pol Espargaró su KTM. Alle sue spalle Takaaki Nakagami e Johann Zarco con quest'ultimo che però non scatterà dalla terza posizione vista la squalifica rimediata in seguito all'incidente con Morbidelli della scorsa settimana. In prima fila, quindi, ci sarà Joan Mir. In seconda Miller, Viñales e Rins.

Soltanto 14esimo Valentino Rossi, caduto durante la Q1.

In Moto2 settimo tempo per Thomas Lüthi. Qualifiche "vinte" dallo spagnolo Arón Canet, il quale scatterà davanti a Martin e Nagashima.

Nella classe più piccola pole per l'argentino Rodrigo.

