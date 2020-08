Marquez salta (anche) Spielberg

Lo spagnolo non correrà almeno il primo dei due GP in agenda in Austria

Niente da fare per Marc Marquez. Il pilota spagnolo è costretto ad alzare bandiera bianca anche in vista del GP d'Austria in programma domenica sul circuito di Spielberg. Lo ha annunciato la Honda che ha pure indicato che sarà di nuovo Stefan Bradl il suo sostituto.