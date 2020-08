Morbidelli e Zarco sul podio

BRNO - Il GP di Brno ha premiato Brad Binder, alla prima vittoria in carriera in MotoGP e in Repubblica Ceca. Il sudafricano ha preceduto l’italiano Morbidelli - a lungo in testa e al primo podio in carriera tra i “grandi” - e il francese Zarco.

Buon quinto posto “in rimonta” per Valentino Rossi, che si è levato lo sfizio di lasciarsi alle spalle l’opaco Fabio Quartararo (alla fine settimo), Andrea Dovizioso (undicesimo) e Maverick Viñales (quattordicesimo).

In Moto2 ha dominato Enea Bastianini, vittorioso e (ora) leader del Mondiale. L’italiano ha preceduto Sam Lowes e Joe Roberts. Domenica opaca per Tom Lüthi, 17esimo, e Dominique Aegerter, 21esimo.

In Moto3, infine, ha gioito Dennis Foggia, primo davanti ad Albert Arenas e ad Ai Ogura.

keystone-sda.ch / STF (MARTIN DIVISEK)