«Vale Rossi può vincere il Mondiale»

TAVULLIA - Il terzo posto ottenuto settimana scorsa sulla pista di Jerez de la Frontera ha riacceso le speranze di tutti i suoi tifosi sparsi in giro per il mondo. Il pilota italiano è tornato ad “accomodarsi” sul podio dopo 17 gare d'astinenza (Austin 2019). Attenzione però: una rondine non fa primavera. Ma Rossi è sempre Rossi...

«Dopo due gare tutti i migliori piloti possono lottare per il titolo - le parole del capo della Yamaha Lin Jarvis a "corsedimoto.com" - Questo sport porta con sé eventi inaspettati, è pericoloso. Tutto può succedere. Per Valentino non sarà facile, soprattutto considerando la consistenza di Quartararo e Viñales… Valentino ha sicuramente la possibilità di vincere il titolo. Ma sottolineo che non sarà facile contro alcuni di questi giovani e affidabili. Il podio di Rossi? Molto importante per la sua motivazione mentale».

keystone-sda.ch / STR (David Clares)