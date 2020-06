«Zanardi è intubato. Resta grave ma stabile»

SIENA - Nella serata di ieri Alex Zanardi è stato sottoposto a un delicato intervento per cercare di ridurre i traumi riportati nell'incidente in handbike capitatogli nel tardo pomeriggio. In seguito il 53enne ha trascorso la notte in terapia intensiva: le sue condizioni sono tuttora gravi ma stabili.

Dall'ospedale Santa Maria alle Scotte hanno fatto sapere che "Zanardi è intubato (supportato da ventilazione artificiale) e in un grave quadro neurologico".

In seguito è toccato Giuseppe Olivieri, direttore del reparto di neurochirugia, dipingere la situazione: «Al momento le condizioni sono gravi ma stabili, lui è arrivato da noi con questo trauma cranio-facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. I numeri sono buoni, pur rimanendo una situazione molto grave, è un malato che val la pena di curare. Il quadro neurologico lo valuteremo a distanza, quando si sveglierà. I miglioramenti, in questi casi, si vedono nel tempo, i peggioramenti possono essere repentini. Ha fatto una tac subito dopo l’intervento e ora ha un catetere per la misurazione della pressione intracranica. L’intervento è andato come doveva andare, è la situazione iniziale che era tanto grave».

Infine è intervenuto anche il responsabile del reparto di rianimazione Sabino Scolletta: «C'è una situazione importante dal punto di vista del danno cerebrale».

Keystone