Meno 2,5 milioni per il monegasco, Seb si tiene i suoi 40 milioni

MARANELLO - Charles Leclerc ha accettato di ridursi lo stipendio per la stagione 2020. Avrebbe dovuto incassare 10 milioni - senza contare i bonus - si accontenterà di vedere il suo conto crescere di “soli” 7,5. Il monegasco è andato incontro alla Ferrari la quale, come tutti, in questi mesi difficili è stata costretta a faticare pur di far quadrare i conti.

Chi ha invece deciso di non ascoltare le richieste della scuderia è stato Sebastian Vettel. Vuoi per un rapporto diventato improvvisamente gelido (a fine anno ci sarà il divorzio), vuoi per la convinzione - legittima - di meritare lo stipendio per intero, il tedesco ha rifiutato un taglio ai suoi 40 milioni annuali.

Keystone/foto d'archivio