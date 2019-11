Viñales padrone in Malesia, Marquez (l'altro) campione del mondo

SEPANG (Malesia) – Gara avvincente e risultato a sorpresa in Malesia dove, per una volta, non ha esultato Marc Marquez, scattato lontanissimo sulla griglia di partenza. Battuto (e staccato di oltre 3”) da Maverick Viñales, a Sepang lo spagnolo della Honda si è infatti dovuto accontentare del secondo posto finale. Sul podio, in MotoGP, è salito pure Andrea Dovizioso, che ha preceduto di poco più di 0”3 un buon Valentino Rossi.

Il weekend malese è poi servito per incoronare – in Moto2 – Alex Marquez. Al 23enne spagnolo è bastato il secondo posto finale, dietro a Brad Binder e davanti a Tom Lüthi, per avere l'aritmetica certezza del titolo mondiale. A un'unica gara dalla fine del campionato, l'iberico comanda la classifica con 28 punti di margine proprio sul sudafricano e 32 sul bernese, ormai – quindi – fuori dai giochi.

In Moto3, infine, ha sorriso Lorenzo Dalla Porta, capace di cogliere la quarta vittoria stagionale precedendo gli spagnoli Sergio Garcia (0”410) e Jaume Masia (0”803).

