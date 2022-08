Kahun & Berna: il matrimonio è servito

In precedenza il 27enne aveva anche militato in NHL e in tre anni ha messo a referto - con Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers e Buffalo Sabres - 83 punti in 188 match. Nella sua personale bacheca figurano anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2018 e tre campionati tedeschi con il Red Bull Monaco (2016, 2017 e 2018).