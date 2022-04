Svizzera & Mondiali: Gaetan Haas non ce la fa

BIENNE - La Nazionale svizzera di hockey dovrà fare a meno dei servigi di Gaetan Haas, il quale ha deciso di non prendere parte ai prossimi Mondiali (13-29 maggio).

L'attaccante del Bienne - 24 punti in 44 incontri disputati in questa stagione, fra regular season e playoff - ha infatti ottenuto una deroga da parte di coach Patrick Fischer, poiché preferisce concentrarsi sul recupero delle energie dopo un campionato "logorante". «Fischer è stato davvero comprensivo e ha completamente capito la situazione», sono state le sue parole a "TeleBielingue". «Non voglio raggiungere la Nazionale se non mi sento fisicamente in forma al 100%».

Nella sua carriera il 30enne ha finora preso parte a quattro edizioni della CdM, compresa quella del 2018 in cui si era messo al collo la medaglia d'argento.

Di seguito la lista dei convocati alla prima settimana di allenamenti:

Portieri (2): Melvin Nyffeler (Rapperswil) e Philip Wüthrich.

Difensori (8): Santeri Alatalo e Romain Loeffel (Lugano), Michael Fora (AmbrÌ-Piotta), Lukas Frick e Andrea Glauser (Losanna), Roger Karrer e Simon Le Coultre (Ginevra), Nathan Vouardoux (Rapperswil).

Attaccanti (14): Christoph Bertschy, Jason Fuchs, Damien Riat e Ken Jäger (Losanna), Nando Eggenberger (Rapperswil), Joshua Fahrni e Tristan Scherwey (Berna), Luca Fazzini e Calvin Thürkauf (Lugano), André Heim (Ambri-Piotta), Luca Hischier e Mike Künzle (Bienne), Marco Miranda e Noah Rode (Ginevra).