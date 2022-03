Quanto è forte questo Rapperswil: steso il Davos in trasferta

DAVOS - Nelle altre partite di National League della serata - valide per i quarti di finale dei playoff (best of 7) - da segnalare la vittoria ottenuta dal Rapperswil.

La compagine sangallese ha vinto anche gara-2 contro il Davos in trasferta (4-1), portandosi di conseguenza sul 2-0 nella serie. Per i Lakers sono andati a segno Cervenka (doppietta), Forrer e Wetter, mentre per i grigionesi Ambühl.

In arrivo gli aggiornamenti con i risultati delle altre partite....

