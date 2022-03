«Dovremo giocare da Lugano...»

LUGANO - Ci siamo! Domani sera alla Bossard Arena scatteranno i playoff del Lugano, impegnato contro la vincitrice della reagular season Zugo. I bianconeri sapranno "trasportare" l'enorme fiducia accumulata nei pre-playoff, dove in due sole partite si sono sbarazzati del Ginevra?

«Lo Zugo si farà trovare pronto, ma noi andremo a giocarci le nostre carte - è intervenuto il coach Chris McSorley - Dovremo scendere in pista a viso aperto, con il giusto rispetto per il nostro avversario, che è molto forte. Proveremo a portare sul ghiaccio molta aggressività: giocando da Lugano avremo le nostre possibilità...».

Sull'importantissimo ritorno di Mirco Müller il coach si è espresso così: «Il poliziotto è tornato e ora potrà nuovamente tenere d'occhio il nostro terzo di difesa. Non è certo un mistero, Mirco è uno dei migliori difensori del campionato e il suo ritorno è molto importante. In fin dei conti, la decisione di non schierarlo contro il Ginevra si è rivelata pagante».

Improbabile, per contro, che Troy Josephs venga già schierato domani: «Sarà pronto fra un paio di giorni. In generale è importante per un coach poter avere a disposizione diversi varianti e un pacchetto-stranieri in forma. Non dimentichiamoci nemmeno Mikkel Boedker».

Ti-press (Alessandro Crinari)