Lugano, Ton e... il primato: «Prima o poi i record vengono battuti».

LUGANO - Nella serata odierna - venerdì 25 febbraio - l'HCL ha deciso di celebrare Andy Ton e Silvano Corti. I due ex campioni hanno infatti ricevuto l'onore di entrare nella "Hall of Fame" bianconera, proprio prima del match casalingo di National League contro lo Zugo.

Ricordiamo che nel gennaio del 2020 questo prestigioso riconoscimento - destinato ad accogliere nel tempo giocatori, allenatori e dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del club - era stato "consegnato" a Bruno Rogger, Alfio Molina e Bernard Côté. «Sono molto onorato di essere stato insignito di questo riconoscimento e di fare parte della grande famiglia bianconera», sono state le parole di Ton. «È inoltre sempre bello ritrovare i vecchi amici in momenti del genere, così come i giocatori più anziani come Silvano Corti. Non abbiamo mai giocato insieme, ma quando sono arrivato a Lugano lui aveva già scritto una parte di storia del club. Adesso sono curioso di vedere quali giovani verranno premiati in futuro».

Nella sua carriera l'ex storico numero 22 bianconero ha militato per ben undici stagioni alla Resega, tra il 1985 e il 1998, vincendo quattro titoli svizzeri (1986, 1987, 1988, 1990). Oltre a questo il 59enne ha totalizzato la bellezza di 461 punti in 462 partite di campionato (191 reti e 290 assist), prestazione che gli permette di essere al primo posto assoluto dei migliori marcatori di sempre del club davanti a Petteri Nummelin. « Aver mantenuto tutt'ora questo speciale primato è ovviamente fantastico, anche se sono sicuro di una cosa: prima o poi i record vengono battuti. Nello sport è sempre stato così, bisognerà solo vedere quando succederà. È in ogni caso un vero piacere e tengo a ringraziare di cuore l'Hockey Club Lugano. Sono orgoglioso perché la società non è andata seguendo le gerarchie e ha deciso di inserirmi subito nella Hall of Fame. Sono attualmente il più giovane in questo gruppo ristretto. Avrebbero potuto aspettare ancora qualche anno e invece eccomi qui.

Dal canto suo l'ex capitano Silvano Corti - l'altra vecchia gloria omaggiata questa sera - ha giocato con i sottocenrerini per 13 stagioni, tra il 1964 e il 1979, conquistando la prima promozione in LNA nel 1971.

c.b