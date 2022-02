Un arrivo e un rinnovo per i Lakers

RAPPERSWIL - In vista della prossima stagione di National League, il Rapperswil ha messo a segno due operazioni di mercato, ovvero l'arrivo di Janis Elsener e il rinnovo di Alain Bircher.

Il difensore del Langnau (30 partite, 1 punto) si è accordato con i Lakers per una stagione con opzione per quella successiva, mentre il suo collega di reparto 24enne (16 incontri) ha prolungato il proprio contratto per un anno.

In questa stagione i sangallesi hanno finora colto 82 punti in 43 partite, tre lunghezze di ritardo dalla capolista Friborgo (85), con i burgundi che sono anche scesi sul ghiaccio tre volte in meno.