L'Ambrì fissa due amichevoli

AMBRÌ - Con il campionato in pausa per fare spazio ai Giochi di Pechino, l'Ambrì ha già programmato due amichevole per mantenere caldo il motore. I biancoblù di Cereda affronteranno alla Gottardo Arena il Friborgo (giovedì 10 febbraio alle 19.45) e il Rapperswil (mercoledì 16 febbraio alla stessa ora).

Di seguito il comunicato del club leventinese:

"L’Hockey Club Ambrì Piotta informa che il 10 e il 16 febbraio alla Gottardo Arena i biancoblù disputeranno due partite amichevoli.

Giovedì 10 febbraio alle ore 19.45 è in programma un’amichevole contro il Friborgo-Gottéron; mercoledì 16 febbraio (19.45) l’HCAP sfiderà il Rapperswil.

Le tribune e le VIP Lounge saranno aperte, mentre gli spalti e il piano Galleria rimarranno chiusi così come il settore ospite. L’accesso alla partita sarà gratuito per tutti gli abbonati (spalti e tribuna). Gli abbonati potranno sedersi liberamente sui seggiolini delle tribune. Il biglietto singolo per i non abbonati costerà CHF 20 e potrà essere acquistato direttamente alla cassa principale. Per i ragazzi sotto i 12 anni l’entrata è gratuita. L’accesso è consentito ai possessori di un certificato 2G e la mascherina è obbligatoria. Per le amichevoli non sarà attivo il servizio TILO FFS.

Date le restrizioni tuttora valide nella gastronomia, la società leventinese informa infine che gli spacci rimarranno chiusi e le consumazioni saranno possibili solo ed esclusivamente nelle aree adibite alla ristorazione. Il Ristorante 1937, la Fondue Lounge e l’Osteria saranno regolarmente aperti e prenotabili online. In caso di allentamenti delle restrizioni legate alla gastronomia, il club si adatterà di conseguenza".

Ti-press (Samuel Golay)