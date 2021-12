Il triste epilogo della Spengler: «Grave perdita dal punto di vista finanziario»

DAVOS - La Coppa Spengler 2021 è stata cancellata. Il mitico torneo natalizio di Davos non verrà di conseguenza disputato per il secondo anno consecutivo a causa del Covid-19. «È stata una settimana davvero turbolenta», sono state le parole del presidente del comitato organizzativo Marc Gianola a "20minuten". «Continuavano a sorgere nuovi problemi e anche quando sia l'Ambrì che il Team Canada hanno annullato la loro partecipazione, siamo riusciti in qualche modo a risolvere questo problema, ingaggiando due nuove squadre. Fa sempre male quando ti sforzi così tanto per qualcosa e non vieni premiato, oltretutto che era tutto pronto per iniziare. È come stare davanti al proprio albero di Natale e vederlo cadere appena hai finito di addobbarlo. È particolarmente triste che il torneo sia stato cancellato per il secondo anno consecutivo».

Sono infatti 17 i casi di coronavirus che sono stati riscontrati all'interno dell'organizzazione della compagine grigionese. Ma la manifestazione avrebbe potuto avere luogo senza i padroni di casa e con solo cinque formazioni al via? «Ci eravamo preparati a ogni tipo di scenario, anche a disputare il torneo con cinque squadre, ma quando il Cantone ha ritirato la nostra autorizzazione questa opzione si è risolta da sola. «È una decisione che deve essere accettata. Da un punto di vista finanziario si tratta ovviamente di una grave perdita, ma lo sapremo più in dettaglio nel mese di gennaio(...)».

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)