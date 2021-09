Bianconeri sconfitti alla Cornèr Arena

LUGANO - Impegnato nuovamente in casa dopo il successo sudato ottenuto all'esordio contro il Rappi, il Lugano di McSorley non è riuscito a concedere il bis, finendo ko al cospetto di un Langnau grintoso e ben organizzato. I Tigrotti di Jason O'leary, sorretti da un ottimo Punnenovs tra i pali, si sono imposti 4-1 nel loro debutto stagionale.

Sempre privi di Carr (infortunato), ma con il rientrante Alatalo - tornato arruolabile dopo aver scontato la squalifica -, i bianconeri hanno iniziato l'incontro con il giusto piglio, ma non sono riusciti a fare breccia nella difesa bernese. Sul conto dei ticinesi alcune buone chance create da Bertaggia e due ferri colpiti in rapida successione da Morini e Fazzini. E così al 18' è caduta l'imbattibilità di Schlegel, che aveva iniziato la stagione con uno shutout col Rappi. A trafiggere il portiere bianconero è stato Salzgeber, a segno con una bella deviazione su tiro dalla blu di Grossniklaus.

Il secondo tempo si è aperto con il Langnau vicinissimo al 2-0 e Schlegel chiamato agli straordinari per disinnescare Pesonen, arrivato tutto solo al suo cospetto dopo un assist al bacio di Saarela. Il raddoppio ospite è comunque arrivato al 22', quando Olofsonn ha trovato la via del gol con un polsino micidiale da distanza ravvicinata. Incassato il colpo il Lugano si è rimboccato le maniche e ha cercato di reagire, ma anche in 5c3 (per oltre un minuto poco dopo metà partita), non ha sfondato.

Nel terzo tempo la situazione si è fatta ancora più complicata per la truppa di McSorley, che al 46' è capitolata in shorthanded. Da un tiro respinto è nata un'occasione per i Tigrotti, con lo slap potente di Saarela ribadito in gol da Pesonen dopo una prima respinta di Schlegel (3-0). Ormai con le spalle al muro il Lugano ha ridotto il gap al 47' con Traber (deviazione con il corpo su tiro di Müller), ma pochi minuti dopo il Langnau ha piazzato il colpo del definitivo ko. L'aziona, nata da un duro intervento su Bertaggia che ha fatto infuriare i bianconeri, è sfociata nel 4-1 di Olofsonn (doppietta).

Battuti dai Tigrotti, Arcobello & Co cercheranno di riscattarsi martedì sera nella tana dell'Ajoie.

LUGANO – LANGNAU 1-4 (0-1; 0-1; 1-2)

Reti: 17’01” Salzgeber (Grossniklaus, Diem) 0-1; 21'20" Olofsson (Grenier) 0-2; 45'12" Pesonen (Saarela) 0-3; 47'29" Traber (Müller, Loeffel) 1-3; 51'20" Olofsonn (Schilt) 1-4.

LUGANO. Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf, Nodari; Boedker, Arcobello, Fazzini; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Herburger, Morini, Walker; Stoffel, Tschumi, Traber.

Penalità: Lugano 2x2’; Langnau 3x2’.

Note: Cornèr Arena, 4'761 spettatori. Arbitri: Hürlimann, Stolc; Cattaneo, Duarte.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)