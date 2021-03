Lugano carro armato, Ambrì quasi fuori

LUGANO/AMBRÌ - Emozioni alterne per Lugano e Ambrì nel fine settimana appena trascorso: i bianconeri hanno colto due successi, i cugini leventinesi due sconfitte.

A poche giornate dal termine di questa tribolata regular season, si sta iniziando a delineare la classifica.

La truppa di Pelletier ha fatto un deciso passo avanti verso i playoff, in virtù di due vittorie tanto rocambolesche quanto importanti, contro Ambrì e Davos ai rigori.

Grazie a queste prestazioni Sannitz e compagni hanno così colto l'ottava affermazione consecutiva e si sono installati nei piani alti della classifica. A livello di punti soltanto lo Zugo ha fatto meglio, ma calcolando il coefficiente punti/partita, i bianconeri sono attualmente anche dietro al Losanna.

In ogni caso il coach dei ticinesi ha trovato la giusta quadratura della sua formazione, in vista dell'imminente seconda parte della stagione. La squadra è solida e organizzata, il gruppo affiatato e sul ghiaccio ogni elemento lavora molto bene nelle due direzioni.

Oltre a questo bisogna anche sottolineare l'impatto positivo che ha avuto il nuovo innesto Troy Josephs. Il 26enne canadese, in provenienza dal Visp, è già stato in grado di realizzare due reti in altrettanti incontri e di fornire anche un assist.

Il Lugano tornerà in pista domani sera alla Cornèr Arena contro il Losanna (ore 19.45).

Nello stesso tempo il morale dell'Ambrì non sta decisamente vivendo le stesse emozioni dei cugini bianconeri.

I biancoblù hanno dapprima sciaguratamente buttato alle ortiche il derby, a causa di un autogol clamoroso, poi hanno perso a domicilio lo scontro diretto – in chiave decimo posto, con vista sui pre-playoff – contro il Rapperswil.

Questi due risultati hanno praticamente ridotto al lumicino le speranze sopracenerine di staccare il pass per la seconda parte del campionato. La squadra resta così “bloccata” in 11esima posizione a sei lunghezze dai Lakers, che al contrario hanno ormai la qualificazione in tasca.

Il prossimo impegno in programma è la sfida all'Hallenstadion contro i Lions di domani (ore 19:45).

