Occhiolino dalla Commissione delle licenze

AMBRÌ - Tre su tre: le ticinesi dell’hockey sono in salute e stanno lavorando per un presente e un futuro sano. Come già fatto con Lugano e Rockets, la Commissione per le licenze ha promosso pure l’Ambrì - del quale è stato riconosciuto l’impegno sulla via verso il risanamento economico - approvando la sua partecipazione alla prossima stagione.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare di aver ricevuto in prima istanza dalla Commissione della Lega Nazionale di Hockey la licenza di gioco per la stagione 2020/21. Questo importante passo formale è un’ulteriore conferma che il club leventinese è sulla giusta via del risanamento economico e permette ora di concentrarsi sull’inizio di stagione previsto per il 1 ottobre.

L’HCAP coglie l’occasione per ringraziare i propri tifosi che nonostante la difficile situazione e le incertezze legate alla crisi sanitaria continuano a dimostrare attaccamento, fiducia e pazienza."

Ti-press (Alessandro Crinari)