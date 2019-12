Cereda: tutto ciò che tocchi diventa d'oro

STOP AND GO

LUGANO/AMBRÌ - Un weekend da sogno per l'Ambrì, un weekend di cambiamenti per il Lugano.

Nonostante una situazione d'emergenza, i biancoblù - nel pericoloso scontro con il Rapperswil e nella trasferta "impossibile" di Berna - hanno aggiunto cinque punti alla loro classifica, centrando la quinta vittoria di fila.

Dal canto loro i bianconeri hanno dapprima reagito al pessimo derby di martedì piegando alla Cornèr Arena il Bienne, mentre il giorno seguente - alla prima di Pelletier in panchina - non hanno raccolto punti in quel di Davos, pur disputando una buona gara.

Ambrì - Semaforo verde. Luca Cereda

Tutto ciò che tocca l'allenatore biancoblù sta diventando d'oro. I leventinesi si sono presentati a Berna in condizioni pietose, senza nove (!) attaccanti titolari e con un portiere, Viktor Östlund, praticamente senza esperienza in National League. Senza dimenticare l'esordio assoluto di Anthony Neuenschwander e l'inserimento di Pinana al centro della terza linea. Insomma, visto così sembra un piatto desolante... Ed invece ancora una volta sono state proprio le avversità a caricare il team leventinese, capace di sfoderare una prestazione semplicemente incredibile a Berna e di ottenere la quinta affermazione di fila. Il nuovo Miracle on ice...

Lugano - Semaforo giallo. Hnat Domenichelli

Quella di ingaggiare Serge Pelletier è stata la scelta più coerente. Un grande conoscitore del nostro hockey non potrà che velocizzare il processo di crescita di una squadra che sin qui ha mostrato poco o nulla in questo campionato. Attenzione però, come sempre saranno i risultati a "parlare" e a dire se l'ex Ambrì e Friborgo saprà risollevare un gruppo che veleggia nei bassifondi della classifica. La concorrenza per conquistare i playoff è agguerritissima e oggi i bianconeri hanno 4 punti di ritardo e una partita in più. Bisogna cambiare marcia o - per dirla alla Pelletier - iniziare a mangiare con due forchette...

National League - Semaforo rosso. Friborgo

Un weekend da zero assoluto per il Gottéron. Zero punti e zero gol segnati nelle due gare contro Zurigo e Ginevra. I Dragoni, risollevatisi dopo un inizio di campionato da bollino rosso, hanno vissuto un weekend pessimo. "Semplice" stanchezza o c'è dell'altro? Questa sera, in occasione della sfida che i Dragoni giocheranno a Rapperswil, avremo la risposta...

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)