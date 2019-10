«Avevo offerte da due top club della Lega, ma non ho mai pensato di andar via»

LUGANO - «Il mio obiettivo era chiaro: volevo restare e oggi posso dire di essere molto felice. Non abbiamo voluto tirarla troppo alla lunga e così siamo arrivati a questa conclusione, la mia priorità è sempre stata Lugano». È un Luca Fazzini raggiante e felice per aver esteso il suo accordo a tinte bianconere fino al 2022. L'idolo della Curva Nord continuerà dunque ad ammaliare i suoi tifosi anche nelle prossime due stagioni.

«Un inizio di stagione così positivo? Sì me lo aspettavo. Sono sempre stato abbastanza sereno sul fatto che la stagione potesse andare bene. Ho svolto buona parte della preparazione estiva a Macolin con l'attuale allenatore dei Ticino Rockets Alex Reinhard e sua moglie. Da questo punto di vista, invece, l'anno prima il lavoro estivo aveva subito degli impedimenti a causa di un problema alla testa. Purtroppo questo aveva influito sul mio rendimento...».

Un rinnovo a Lugano nonostante diverse altre offerte...

«Sì, non lo nascondo. Avevo due offerte da due top club della National League. Ma con loro non sono sceso troppo nei dettagli, visto come stavano andando le cose a Lugano. Non c'era nessun motivo per cambiare aria. Qui ho tutto: la famiglia, gli amici ma soprattutto la fiducia dell'allenatore».

Si parlava di un triennale, come mai hai optato per un biennale?

«Sono legatissimo al Lugano, ma è più una cosa personale. Ho 24 anni e questa è l'età in cui posso raggiungere il top. Non ho voluto firmare un contratto troppo lungo per evitare di sedermi. Non credo potrà succedere, ma ho preferito un biennale. Tra due anni, comunque, se le cose dovessero ancora andare bene, non ci saranno problemi nel firmare un nuovo rinnovo».

Il tuo tiro preciso e potente continuerà dunque ad infiammare la Cornér Arena...

«È il mio punto di forza, è ciò che mi riesce meglio. Mi sono reso conto che più dischi metti sulla porta e più dischi entrano. Appena ho la possibilità, dunque, faccio partire il tiro».

Un rinnovo biennale e un pensiero fisso: il titolo...

«Chiaro, è il mio primo obiettivo. Da ticinese poi...».

