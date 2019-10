Niente ritiro né Svizzera: «Luca Sbisa giocherà al 100% in NHL»

NEW YORK (USA) - L'ultimo taglio, quello che gli avrebbe procurato uno stipendio per la stagione, lo ha lasciato a piedi. Scartato dai New York Islanders, Luca Sbisa è al momento un giocatore senza contratto. Che non ha certezze sul futuro. Anzi, forse qualche punto fermo c'è.

Ammesso senza problemi che per lui l'hockey è solo la NHL e che senza accordo con una delle franchigie Pro non avrebbe avuto problemi ad appendere i pattini al classico chiodo, il 29enne svizzero non pare comunque vicino al ritiro.

«In passato si è parlato di una sua possibile uscita dal mondo dell'hockey - ci ha confermato André Rufener, che del difensore rossocrociato è l'agente - potete stare tranquilli, non avverrà. Non in questo momento almeno. Luca continuerà a giocare. Sarà in pista anche in questa stagione e penso nelle prossime».

Tornare in Svizzera per divenire l'uomo forte in un club ambizioso è un'opzione? «Il futuro di Luca è in NHL. Al 100%. Non sarà un Islander; giocherà allora da qualche altra parte. Non tornerà in National League».

Keystone (foto d'archivio)