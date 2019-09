Ambrì, vittoria in cassaforte: niente protesto per il Bienne

AMBRÌ – Il pasticcio combinato dai direttori di gara venerdì sera alla Valascia non avrà strascichi polemici né alcun appendice legale. Vistosi annullare una rete per un errore arbitrale, il Bienne ha infatti deciso di non confermare il protesto fatto dal vivo alla pista leventinese.

Sul suo sito ufficiale, il club bernese ha comunicato di non avere intenzione di portare avanti il suo ricorso che, pur fondato, avrebbe portato un vantaggio non meritato. Pratica chiusa, dunque, e tre punti registrati per i biancoblù.

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)