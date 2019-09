Mai più un "39" a Losanna

Venue: Georgios Karaiskakis Stadium.

Turf: Natural.

Capacity: 33,310.

Referee: Gianluca Rocchi (ITA).

Assistant referees: Filippo Meli (ITA), Ciro Carbone (ITA).

Fourth official: Daniele Doveri (ITA).

Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA).

Assistant Video Assistant Referee: Maurizio Mariani (ITA).

Sidelined Players: TOTTENHAM - Lo Celso (Injured).

MATCH SUMMARY: Sides last met in 1972/73 UEFA Cup.

Spurs won 4-0 at home, lost 1-0 away.

Hosts winless in 8 GROUP games: D1 L7.