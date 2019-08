Zorin, matrimonio con la Dinamo San Pietroburgo: «Nuovo capitolo della mia vita»

SAN PIETROBURGO (Russia) - Vladislav Zorin è un nuovo giocatore della Dinamo San Pietroburgo, formazione che milita in VHL. L’attaccante, dopo un periodo in prova iniziato in luglio - vedi articoli correlati -, ha convinto il club russo che gli ha offerto un contratto annuale.

«Sono troppo contento… dopo la scorsa tribolata stagione sono felice di essere qua e ripartire - esordisce ai nostri microfoni Zorin, che in carriera ha indossato anche le maglie di Red Ice Martigny, Ticino Rockets e Lugano - Nuovo gruppo e nuova realtà: sono davvero contento di cominciare un nuovo capitolo della mia vita».

Dopo lo scorso anno, iniziato senza un contratto e finito disputando 9 partite coi polacchi dell’Orlik Opole, l’attaccante era in cerca di riscatto. «Dal primo giorno a San Pietroburgo ho dato tutto, portando energia e intensità sul ghiaccio. Col lavoro quotidiano ho convinto il coach, che sin qui nelle amichevoli mi ha schierato come centro. Durante questa settimana siamo impegnati in un torneo amichevole organizzato proprio dal nostro club, poi il 6 settembre scatterà il campionato».

E la Dinamo San Pietroburgo non ha nessuna intenzione di recitare un ruolo marginale... «Nel 2018 ha vinto il campionato, mentre lo scorso anno è andata meno bene. Resta un team che punta in alto, penso che anche in questa stagione si cercherà di andare il più lontano possibile», conclude Zorin, attaccante russo con licenza svizzera.

TiPress/foto d'archivio