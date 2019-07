Il Sierre riparte da Goran Bezina

SIERRE - La notizia non è ancora ufficiale, ma stando a un'informazione apparsa sul "20 minutes" Goran Bezina è diventato un giocatore del Sierre. Venerdì il difensore sarà in Vallese per raggiungere coach Dany Gelinas, mentre il lunedì seguente scenderà per la prima volta sul ghiaccio con la sua nuova squadra, che ricordiamo è stata promossa in Swiss League soltanto qualche mese fa.

Il 39enne disputerà invece la sua prima partita amichevole il 9 agosto (ore 19) proprio contro i suoi ex compagni del Ginevra.

Ricordiamo che nella sua carriera Bezina ha disputato 18 stagioni nella massima serie svizzera (15 con le Aquile e 3 con il Friborgo) - condite da 438 punti in 877 partite - tre campionati in nordamerica (Phoenix Coyotes in NHL e Springfield Falcons in AHL), un anno nella EBEL (Salisburgo) e uno in KHL (Medveskak Zagabria).