Dybala? L'alleanza con Mourinho è stata decisiva...

ROMA - Il nuovo colpo di mercato della Roma - ovvero Paulo Dybala - si è espresso in merito alla sua nuova avventura, in occasione del suo primo giorno da giocatore giallorosso. «Conosciamo tutti Mourinho, per ciò che rappresenta nel mondo del calcio, per quello che ha fatto e per quello che farà», sono state le sue prime parole sui canali del club. «Le telefonate che ho avuto con lui mi hanno emozionato, abbiamo parlato a lungo. Nella mia carriera ho giocato con i migliori calciatori della storia del calcio e oggi ho la possibilità di lavorare con uno degli allenatori più forti».