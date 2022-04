Conte-PSG, la pista è sempre più calda

PARIGI - In casa PSG è appena finita la festa per il titolo, ma si guarda già al futuro. Con l'avventura di Pochettino ormai segnata e destinata a finire - il tecnico è finito nel mirino soprattutto per la gestione dello spogliatoio e alcuni scivoloni (leggasi Champions e Coppa nazionale) -, in pole position c'è Antonio Conte. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, oggi In Francia e Inghilterra rilanciano.

Stando a "Le Parisien" il gradimento del tecnico salentino per la destinazione è totale. Resterebbe da risolvere il contratto con il Tottenham (valido fino al 2023), ma anche i tabloid britannici non lo vedono come un ostacolo insormontabile. Lo spiega “The Sun”, che anticipa anche la “lista della spesa” di Conte. Oltre a Marcus Rashford, pronto a lasciare lo United, ci sono due pupilli del mister azzurro. Sul taccuino ci sarebbero infatti il fedelissimo Romelu Lukaku e Paul Pogba, già allenato alla Juventus.

keystone-sda.ch (Daniel Hambury)