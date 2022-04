Donnarumma, il PSG si interroga: tornerà in Italia?

PARIGI - Il passaggio al PSG si sta sempre più rivelando una scelta sbagliata per Gigio Donnarumma, finito in un tritacarne mediatico. La vittoria dell'Europeo di quest'estate e le buone prestazioni con il Milan sembrano infatti soltanto un lontano ricordo per il classe '99.

L'ultimo episodio che ha acceso la critica attorno a lui è capitato sabato. Nonostante la sua squadra abbia vinto 2-1 sul Marsiglia il portiere italiano ha letteralmente regalato il momentaneo 1-1, con un'uscita scellerata.

Alla luce delle prestazioni altalenanti, senza dimenticare l'incertezza in Champions contro il Real, tanti si stanno interrogando circa il futuro dell'estremo difensore di Castellammare di Stabia. Negli scorsi giorni L'Equipe aveva parlato di un interesse proprio del Milan, che potrebbe pensare al clamoroso ritorno. Un ritorno che i tifosi rossoneri, ormai innamorati di Mike Maignan, non vedono però di buon occhio. Ma anche la società milanese si starebbe interrogando dopo che, lo stesso Donnarumma, aveva deciso di lasciare a parametro zero il club che l'ha sempre coccolato e lanciato nel calcio che conta.

In Italia perfino la Juventus sarebbe interessata a Gigio Donnarumma, ma non a partire dalla prossima stagione. La società di Torino punterebbe a ingaggiare il 23enne dal 2024, quando il contratto di Szczesny giungerà a scadenza. Insomma, affaire à suivre...

keystone-sda.ch / STF (Francois Mori)