Donnarumma-Lukaku: da "nemici" a... quasi amici

PARIGI - L'avventura di Romelu Lukaku al Chelsea sembrerebbe essere ormai giunta al capolinea.

L'attaccante belga non sarebbe infatti contento dello spazio concessogli da coach Tuchel in questa stagione e non vedrebbe l'ora di cambiare casacca. Già negli scorsi mesi Big Rom si era lamentato nel corso di un'intervista strizzando l'occhio all'Inter, sua ex formazione con cui nel 2021 aveva conquistato lo scudetto.

A questo proposito - stando a un'informazione apparsa su "Butfootballclub.fr" - il Paris Saint Germain sarebbe davvero interessato a prendere in prestito il giocatore pagando il suo sostanzioso stipendio. Nella Capitale francese Lukaku ritroverebbe Gianluigi Donnarumma, suo ex rivale nel derby di Milano, così come in nazionale.