Semifinale Lugano-Lucerna: aperta la vendita dei biglietti al pubblico

LUGANO - In casa Lugano l’attesa per la semifinale di Coppa Svizzera è alle stelle con la prevendita riservata agli abbonati che ha già portato all’acquisto di oltre 3000 biglietti. Dopo la grande serata di ottobre, quando davanti allo stadio quasi esaurito il Lugano aveva eliminato lo Young Boys, è ora giunto il momento di compiere l'ultimo passo decisivo verso la finale.

Il 21 aprile alle 19:45 i bianconeri affrontano il Lucerna nella semifinale di Coppa Svizzera: si tratta dell'evento sportivo più importante della città di Lugano di questa primavera ed è un’occasione da non mancare.

Ancora una volta la città va allo stadio, ma questa volta per conquistare una finale! Per questo evento imperdibile il club ha deciso di offrire prezzi speciali scontati, con i biglietti per adulti che partono da 10.- CHF e quelli per Under 18 che costano soli 5.- CHF.

Dopo il grande successo della prevendita riservata agli abbonati, la vendita è aperta da subito a tutti nello shop online di FC Lugano: bit.ly/semifinalecoppa.

È possibile anche l’acquisto presso la biglietteria dello stadio, dal lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00.

Per ricevere informazioni si può contattare il numero 091 922 86 72 o scrivere all’indirizzo e-mail coppa@fclugano.com. Non sono tuttavia possibili prenotazioni telefoniche o tramite e-mail.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)