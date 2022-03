Mourinho-Zeman, è polemica

ROMA - José Mourinho contro Zdenek Zeman. Con il derby ormai imminente e in agenda questa sera alle 18, a Roma il clima si è già surriscaldato e lo Special One ha pensato bene di alimentare la polemica con il boemo, già allenatore anche del Lugano.

«Sarri meglio di Mou? Non è un discorso di preferenze. Sarri sta facendo meglio, ha già dato un’identità di gioco alla Lazio. La Roma ancora non si capisce cosa voglia fare in campo e Mourinho finora ha deluso. Per il derby la Lazio è favorita», queste erano state le parole di Zeman al “Corriere dello Sport”, giunte all’orecchio del portoghese che evidentemente non ha gradito. Interpellato sull’argomento, Mourinho - che con la sua Roma cercherà riscatto dopo il derby perso all’andata - ha voluto replicare alla sua maniera.

«Non ti aspetti che un tecnico con 25 titoli possa rispondere a uno che ha vinto due volte la Serie B - ha commentato l’ex Inter - Se mi fate una domanda su Trapattoni o Capello va bene, ma Zeman... Per favore, non posso rispondere».

Sta di fatto che la pressione c’è e il clima è di grande attesa soprattutto per i giallorossi, la cui stagione ha già visto tante ombre.

