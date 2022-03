Arriva il barcollante Losanna, il Lugano prova lo sprint

LUGANO - Sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta… le ultime cinque partite casalinghe il Lugano le ha passate sulle montagne russe. Ha perso con le big YB, San Gallo (ottimo nel 2022) e Basilea e vinto contro Lucerna e Servette. Provando a dare un senso a questa serie, contro il Losanna - altra senza un “curriculum” stagionale da grande - dovrebbe poter sorridere. Ultimi della classifica, a secco di successi addirittura da novembre e reduci da quattro ko esterni consecutivi, i biancoblù sembrano infatti non avere chance nella sfida di domenica (ore 16.30) a Cornaredo.

Come finirà l’incontro lo deciderà però il Lugano il quale, se commetterà l’errore di sottovalutare l’impegno, potrebbe anche trovarsi a ingoiare un boccone amaro. Già salvi, se sono in cerca di motivazioni extra i bianconeri potrebbero guardare a quel che succede davanti a loro, a quel terzo posto che fin qui non sono riusciti ad agganciare. L’YB, attuale “proprietario” della posizione, sta infilando un disastro dietro l’altro. Nelle ultime tre partite è riuscito a perdere con il Servette e a non vincere contro Lucerna e Losanna. A Cornaredo non vogliono pensarci troppo; cominciare davvero a “puntare” i gialloneri potrebbe in ogni caso mettere un po’ di sale in più sulla coda del loro campionato.

Ti-press (Massimo Piccoli)