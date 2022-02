Spettacolo e gol: Lazio annichilita, Milan in semifinale

MILANO - Un Milan convinto e convincente ha cancellato la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Ancora carichi dopo la rimonta del derby, i rossoneri hanno travolto 4-0 i biancocelesti, qualificandosi per una semifinale nella quale - in un doppio scontro - sfideranno l’Inter.

L’incrocio tra la truppa di Pioli e quella di Sarri ha avuto senso per poco meno di mezz’ora. Poi, lanciato dal gol di Leao, il Diavolo ha sprintato, riuscendo a prendere velocemente le distanze dall’avversario e, di fatto, a chiudere i conti già prima dell’intervallo. La doppietta di Giroud (41’ e 46’) ha infatti affossato le speranze della Lazio, permettendo al Milan di regalarsi un secondo parziale estremamente sereno e di puro controllo. Nei secondi 45’, pur cercando di costruire qualcosa, Milinkovic-Savic e soci non sono come detto mai stati in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa che anzi, al 79’, con Kessié hanno ulteriormente ingrassato il vantaggio, strappando applausi ai 30’000 presenti a San Siro.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)